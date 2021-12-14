В сельском поселении Мужичи Ингушетии в скором времени откроется библиотека нового поколения
В библиотеке-филиале № 2 централизованной библиотечной системы Сунженского района, которая находится в сельском поселении Мужичи, завершаются ремонтные работы в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию библиотеки нового поколения.
Как рассказали в Национальной библиотеке Ингушетии, открытие библиотеки нового поколения — это огромные возможности для сельского населения получать всю необходимую информацию в шаговой доступности, пользоваться высокоскоростным интернетом, читать абсолютно новые книги, проводить увлекательно свой досуг, а доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и детской библиотеке НЭДБ даст каждому посетителю воспользоваться большим объемом информации.
По словам собеседника, жители сельского поселения Мужичи получат образцовую библиотеку, расположенную в благоустроенном помещении, располагающую хорошо укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенную современным компьютерным оборудованием, использующую в своей работе новейшие информационные технологии.
«Сельская библиотека станет частью современной многофункциональной библиотечной системы, позволяющей читателю быстро, качественно и в комфортной обстановке получить необходимую информацию», — отметил он.