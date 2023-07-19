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В сельском поселении Нестеровское Ингушетии продолжается строительство детского сада-ясли

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района продолжается строительство детского сада-ясли, на данном этапе ведутся внутренние отделочные работы.

Как сообщили в администрации района, каркас здания полностью готов, крыша утеплена, тепловой контур закрыт, все внутренние двери также установлены, в санузлах завершены работы по отделке керамической плиткой.

В ближайшее время стартуют работы по благоустройству прилегающей территории, в настоящее время ведутся работы по устройству наружных сетей.

Отмечается, что строительство ведет подрядная организация ООО «ПМК № 7».

 

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