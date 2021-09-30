Профилактика ДТП

В сельском поселении Нестеровское Ингушетии школьники раздали письма водителям

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В четвёртой школе сельского поселения Нестеровское прошло мероприятие, посвящённое правилам дорожного движения.

Учащиеся 7 «В» класса написали письма водителям, в которых обратились с призывом проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений.

В сопровождении инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Сунженский» старшего лейтенанта полиции А-К. Пугоева школьники передавали письма автолюбителям прямо на дороге.

В свою очередь автоинспекторы рекомендовали родителям не оставлять своих несовершеннолетних детей одних без присмотра взрослых на улице и повторять со своими детьми правила управления велосипедом или самокатом и безопасного поведения на улице и дороге.

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