Благоустройство

В сельском поселении Нестеровское Ингушетии завершили укладку пешеходного тротуара на улице Шоссейной

0

В сельском поселении Нестеровское Ингушетии завершилась работа по асфальтированию пешеходного тротуара на улице Шоссейной.

Как сообщили в администрации Сунженского района, общая протяженность тротуара составила более 500 метров.

Отмечается, что ранее школьникам и взрослым приходилось идти по обочине автомобильной дороги, теперь строительство тротуара создаст более удобные и безопасные условия для передвижения пешеходов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские дзюдоисты завоевали две золотые медали на международном турнире в Нальчике
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»
Ингушские студенты приняли участие во всероссийском круглом столе «Феномен Лермонтова»
Глава Ингушетии заявил, что вопросы мобилизованных будут решаться в приоритетном порядке
Ингушский благотворительный фонд «Мял» подарил коляски инвалидам
В Ингушетии дан старт осенней призывной кампании
Жителей Ингушетии приглашают к участию в марафоне «Знание о героях»
В аппарате УПЧ в Ингушетии окажут правовую помощь пенсионерам
В филиале Россельхозцентра по Ингушетии подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года
В Ингушетии проведут лесозащитные мероприятия на территории более 2 тыс. га
В Музее боевой и трудовой славы Малгобека Ингушетии завершается модернизация в рамках нацпроекта «Культура»

Главное

Яндекс.Метрика

 