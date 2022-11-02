В сельском поселении Нестеровское Ингушетии завершили укладку пешеходного тротуара на улице Шоссейной
В сельском поселении Нестеровское Ингушетии завершилась работа по асфальтированию пешеходного тротуара на улице Шоссейной.
Как сообщили в администрации Сунженского района, общая протяженность тротуара составила более 500 метров.
Отмечается, что ранее школьникам и взрослым приходилось идти по обочине автомобильной дороги, теперь строительство тротуара создаст более удобные и безопасные условия для передвижения пешеходов.