В сельском поселении Нестеровское Ингушетии завершили укладку пешеходного тротуара на улице Шоссейной

Как сообщили в администрации Сунженского района, общая протяженность тротуара составила более 500 метров.

Отмечается, что ранее школьникам и взрослым приходилось идти по обочине автомобильной дороги, теперь строительство тротуара создаст более удобные и безопасные условия для передвижения пешеходов.