В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии проверили точки, реализующие алкоголь
В сельском поселении Нестеровское полицейские провели мероприятия по проверке предпринимателей, реализующих на территории муниципального образования алкогольную продукцию, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.
В ходе контрольной закупки был зафиксирован факт незаконного оборота алкогольных напитков в кафе «Эрзи». Участники рейда предупредили владельца кафе об ответственности и предписали устранить выявленные нарушения.
Также по данному факту составлены соответствующие протоколы административного характера в отношении указанного лица.