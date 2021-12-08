В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии проверили точки, реализующие алкоголь

В ходе контрольной закупки был зафиксирован факт незаконного оборота алкогольных напитков в кафе «Эрзи». Участники рейда предупредили владельца кафе об ответственности и предписали устранить выявленные нарушения.

Также по данному факту составлены соответствующие протоколы административного характера в отношении указанного лица.