В сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии выявили стихийные свалки

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Представители экологической комиссии, образованной при администрации Малгобекского района, провели рейд в сельском поселении Нижние Ачалуки.

Участники мероприятия выявляли нарушения правил благоустройства и санитарного содержания прилегающей и закрепленной за торговыми объектами, предприятиями, физическими лицами территории.

В ходе рейда были инспектированы придомовые и уличные территории поселения. В результате обнаружились нарушения правил благоустройства и содержания участков, по которым составили административные материалы (протоколы).

С жителями села проводились профилактические беседы по содержанию и очистке дворов. Нескольким физическим лицам были выписаны предупреждения о приведении в надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий.

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