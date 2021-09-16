В сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии выявили стихийные свалки
Представители экологической комиссии, образованной при администрации Малгобекского района, провели рейд в сельском поселении Нижние Ачалуки.
Участники мероприятия выявляли нарушения правил благоустройства и санитарного содержания прилегающей и закрепленной за торговыми объектами, предприятиями, физическими лицами территории.
В ходе рейда были инспектированы придомовые и уличные территории поселения. В результате обнаружились нарушения правил благоустройства и содержания участков, по которым составили административные материалы (протоколы).
С жителями села проводились профилактические беседы по содержанию и очистке дворов. Нескольким физическим лицам были выписаны предупреждения о приведении в надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий.