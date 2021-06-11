Футбол

В сельском поселении Новый Редант Ингушетии строят основание нового футбольного поля

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В сельском поселении Новый Редант Малгобекского района Ингушетии продолжается устройство футбольного поля с искусственным покрытием в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«На данном этапе установлены металлические ограждения по периметру и близится к завершению строительство основания поля. Для работ используются только качественные расходные материалы. Поле будет обустроено улучшенным искусственным покрытием, легкоатлетическими беговыми дорожками, освещением и ограждением по периметру», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобекского района.

По словам главы района Хамзата Долтмурзиева, работы на объекте организованы хорошо, взят нужный темп. Власти намерены создать для жителей Нового Реданта максимально комфортное пространство для досуга и спорта.

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