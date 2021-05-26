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В сельском поселении Пседах Ингушетии планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

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В Пседахе планируется строительство спорткомплекса, так как в селе недостаточны объемы и качество физкультурно-оздоровительных услуг, об этом заявил министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев.

Накануне по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова руководитель спортивного ведомства региона, сообщила его пресс-служба, вместе со своим заместителем Магомедом Мошхоевым выехал в сельское поселение Пседах Малгобекского района для ознакомления со спортивной инфраструктурой села. Участники выездного мероприятия осмотрели земельный участок, подходящий под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Также в ходе рабочего выезда министр спорта проинспектировал реконструированный недавно футбольный стадион имени С. Орджоникидзе в Малгобеке, установленную на его территории воркаут-площадку и такую же площадку в посёлке «500 коттеджей» города Малгобек — все перечисленные объекты возведены в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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