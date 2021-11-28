В сельском поселении Сагопши Ингушетии частично отключат газ

По данным АО «Газпром газораспределение Назрань», в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на сетях, по улицам Школьная, Цечоева и ОГТБ-52 будет прекращена подача газа с 10 до 16 часов.

Будьте внимательны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали жителей сельского поселения в МЧС по республике.