Профилактика экстремизма

В сельском поселении Сагопши Ингушетии провели антитеррористическую беседу для школьников

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В Доме культуры сельского поселения Сагопши Малгобекского района прошла беседа «Нет — экстремизму», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В ходе мероприятия ребята узнали о понятии «терроризм», добре и толерантности. Детям объяснили правила поведения при общении с незнакомыми людьми.

«Если были обнаружены оставленные кем-то предметы, то ни в коем случае нельзя их трогать, лучше позвонить по номеру 112 и сообщить об этом», — посоветовали юным участникам диалога.

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