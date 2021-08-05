В сельском поселении Сагопши Ингушетии провели антитеррористическую беседу для школьников

В ходе мероприятия ребята узнали о понятии «терроризм», добре и толерантности. Детям объяснили правила поведения при общении с незнакомыми людьми.

«Если были обнаружены оставленные кем-то предметы, то ни в коем случае нельзя их трогать, лучше позвонить по номеру 112 и сообщить об этом», — посоветовали юным участникам диалога.