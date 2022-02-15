В сельском поселении Сурхахи Ингушетии строится новая школа на 720 мест

Как сообщили газете «Ингушетия», в настоящее время рабочие возводят цокольный этаж. На объекте завершены все работы по подготовке основания. Требования по сейсмоустойчивости выполнены согласно проектно-сметной документации. Всего было израсходовано более тонны арматуры.

По словам начальника строительного участка Мусы Алмазова, возводит школу подрядная организация ООО «Гранула».

Всего в Сурхахах четыре школы, и этого явно недостаточно, если учесть, что требуется ещё три тысячи ученических мест. Для жителей нижней части села новая школа — это большой подарок. Скоро им не придётся возить детей за три километра в ближайшее общеобразовательное учреждение и в другие населённые пункты республики.