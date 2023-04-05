В сельском поселении Троицкое Ингушетии обустраивают центральный парк

Как сообщили в администрации Сунженского района, на территории парка в настоящее время установлен фонтан, вокруг создана площадка с уложенной тротуарной плиткой, в ближайшее время установят скамейки. Отмечается, что для юных жителей сельского поселения планируется обустройство детской площадки.

Кроме того, в рамках проекта завершено оборудование уличного освещения на улице Широкая, протяженностью 700 метров.