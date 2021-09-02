Благоустройство

В сельском поселении Троицкое Ингушетии полностью завершили реконструкцию одного из мостов

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В сельском поселении Троицкое полностью завершили реконструкцию моста, соединяющего улицы Шоссейную и Багаева.

Кроме того, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, проведен ряд работ по благоустройству прилегающей к мосту территории.

«Пешеходы и автомобилисты остались очень довольными позитивными изменениями на территории поселения, теперь передвижение на данном участке станет куда удобнее и безопаснее», — отметил и. о. главы сельского поселения О. Климатов.

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