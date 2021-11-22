Газификация

В сельском поселении Троицкое Ингушетии проложат более 11 км газопровода

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В сельском поселении Троицкое стартовали работы по прокладке нового газопровода, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.

Общая протяженность всей топливной артерии составит порядка 11,5 километра. Новый подземный газопровод проложат по улицам Шоссейная, Люксембург, Советская, Восточная, Ленина, Ростовская и Речная.
Подрядная организация «СтройГазКомплект» планирует завершить работы приблизительно в мае следующего года.

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