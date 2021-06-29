Благоустройство

В сельском поселении Троицкое Ингушетии проведены работы по благоустройству территории

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Вблизи зоны дислокации воинской части в сельском поселении Троицкое проведены работы по благоустройству и уборке территории от накопившегося мусора с привлечением техники.

«Хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным жителям поселения с просьбой беречь окружающую среду и помочь администрации предотвращать правонарушения, связанные с загрязнением территории села. Ведь экологическая культура всегда начинается с нас самих», — заявили представители сельской администрации.

Как сообщили в администрации района, нарушение правил благоустройства территорий влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц — от 3 до 4 тысяч, на юридических лиц — от 7 до 10 тысяч рублей.

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