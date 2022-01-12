Газоснабжение

В сельском поселении Троицкое Ингушетии реконструируют газопроводные линии

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В сельском поселении Троицкое продолжаются работы по реконструкции газопровода в рамках программы социальной газификации.

Эта инициатива закреплена в народной программе «Единой России». Проект предусматривает бесплатное строительство распределительной сети высокого давления.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в селе около 9 км линий уже обновили. Железные трубы заменили на более долговечные пластиковые. Вся наземная часть газопроводных линий будет демонтирована. Задействованы вся необходимая техника и рабочие ресурсы.

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