В сельском поселении Троицкое Ингушетии реконструируют газопроводные линии

Эта инициатива закреплена в народной программе «Единой России». Проект предусматривает бесплатное строительство распределительной сети высокого давления.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в селе около 9 км линий уже обновили. Железные трубы заменили на более долговечные пластиковые. Вся наземная часть газопроводных линий будет демонтирована. Задействованы вся необходимая техника и рабочие ресурсы.