В сельском поселении Троицкое Ингушетии возводят два детских сада на 140 и 90 мест

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В сельском поселении Троицкое в рамках нацпроекта «Демография» строят сразу два детсада: на улице Батумской, на месте старого здания, и на улице Ростовской.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, строительство на объектах стартовало в декабре прошлого года. В настоящее время рабочие возводят второй и первый этажи.

Отмечается, что в дошкольных учреждениях предусмотрены все условия для воспитательного процесса. Согласно проекту будут устроены туалетные комнаты и спальни, столовые и медицинские блоки. Дети будут заниматься физкультурой, музыкой, творчеством в специальных помещениях.

На территориях вокруг объектов оборудуют спортивные и игровые площадки, высадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Ввести в эксплуатацию детсады планируют в этом году.

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