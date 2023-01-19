В сельском поселении Троицкое Ингушетии возводят два детских сада на 140 и 90 мест

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, строительство на объектах стартовало в декабре прошлого года. В настоящее время рабочие возводят второй и первый этажи.

Отмечается, что в дошкольных учреждениях предусмотрены все условия для воспитательного процесса. Согласно проекту будут устроены туалетные комнаты и спальни, столовые и медицинские блоки. Дети будут заниматься физкультурой, музыкой, творчеством в специальных помещениях.

На территориях вокруг объектов оборудуют спортивные и игровые площадки, высадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Ввести в эксплуатацию детсады планируют в этом году.