Благоустройство

В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии начата работа по благоустройству парка

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В сельском поселении Троицкое начата масштабная работа по благоустройству центрального парка.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, на территорию парка завозится строительный материал, ведется устройство фундамента ограждения парка.

В парке планируется установить скамейки, урны для мусора, наладить освещение, проложить тротуарные дорожки с бордюрами, а неровности заполнят черноземом.

Кроме того, планируется провести реконструкцию памятника на территории парка.

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