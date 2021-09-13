В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии начата работа по благоустройству парка

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, на территорию парка завозится строительный материал, ведется устройство фундамента ограждения парка.

В парке планируется установить скамейки, урны для мусора, наладить освещение, проложить тротуарные дорожки с бордюрами, а неровности заполнят черноземом.

Кроме того, планируется провести реконструкцию памятника на территории парка.