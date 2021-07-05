В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии ведется борьба с мусорными завалами

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в очередной раз работа была проведена на мосту из аэропорта «Магас» на трассу «Ростов-на-Дону — Баку» (вывоз мусора, благоустройство территории).

Сунженские власти обратились к жителям не только этого села, но и всего района, с настоятельной просьбой оказать посильную помощь в мероприятиях по очистке территорий.