Благоустройство

В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии ведется борьба с мусорными завалами

0

Администрация сельского поселения Троицкое проводит масштабные мероприятия по санитарной очистке подведомственных территорий.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в очередной раз работа была проведена на мосту из аэропорта «Магас» на трассу «Ростов-на-Дону — Баку» (вывоз мусора, благоустройство территории).

Сунженские власти обратились к жителям не только этого села, но и всего района, с настоятельной просьбой оказать посильную помощь в мероприятиях по очистке территорий.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе прошло мероприятие для школьников антитеррористической направленности
Количество индивидуальных инвестиционных счетов в Ингушетии выросло на 21,5%
Власти Малгобекского района Ингушетии обеспечили подвоз питьевой воды местным жителям
Малгобекские артисты провели концерт в пришкольном лагере «Тополек»
«РОСИЗО» представит в Ингушетии живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
Коллектив Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии провел субботник на вершине Столовой горы
Житель Грузии получил 9 месяцев колонии-поселения за то, что ударил ингушского полицейского
Эскроу-модель: как развивается рынок южной жилой недвижимости
Малый ракетный корабль «Ингушетия» остановил движение к Крыму голландского фрегата Evertsen
Ингушский футбольный клуб «Ангушт» в гостях одержал очередную победу

Главное

Яндекс.Метрика

 