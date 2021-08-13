Выставка

В сельском поселении Верхние Ачалуки проходит книжная выставка, посвященная ингушскому писателю Иссе Кодзоеву

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В библиотеке сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района проходит книжная выставка «Человек высокого долга», посвященная жизни и творчеству ингушского писателя Иссы Кодзоева, который 12 августа отмечал день рождения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в библиотеке, на выставке представлены произведения «Суламбек Сагопшинский», «Обвал», «Над бездной», «Магас благословенный», «Къантий дегаш», «Щит г1алг1аев», «Берий 1илма», первый многотомный исторический роман-эпопея на ингушском языке «Ингуши». Также здесь можно увидеть художественные публикации Кодзоева, вошедшие в альманах «Литературная Ингушетия», а также биографический и литературно-критический материал.

«В своих произведениях автор рассказывает о трагических датах в истории ингушей и чеченцев, о жизни ингушского народа в XIII-XVII веках, описывает много легендарных личностей», — отметила заведующая библиотекой Роза Яндырханова.

По ее словам, писатель вносит большой вклад в воспитание молодежи в духе национальных традиций, приобщение подрастающего поколения к изучению родного языка, истории, культуры.

Исса Кодзоев — один из самых известных современных ингушских писателей, педагог, общественный деятель, бывший советский диссидент и политзаключенный. На протяжении многих лет он боролся за восстановление ингушской государственности. Победитель в номинации «Человек года — 2015».

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