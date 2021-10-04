В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии чествовали пожилых людей

Кружковцы и их руководители подготовили праздник, составив развлекательную программу для пожилых людей из самых тёплых и трогательных композиций. В неё вошли полюбившиеся песни «Мои года — моё богатство», «Дорогие мои старики», «Мама моей мамы» и другие.

Музыкальные номера чередовались с поэзией. Присутствующих до слез растрогало стихотворение «Говорит мне бабушка» в исполнении 11-летнего Мухаммед-Али Цурова.

Ведущая мероприятия Мата Чапанова рассказала детям о прекрасных ингушских обычаях, которые существуют и сегодня в нашем обществе.

«Почтенное отношение к старикам — это часть нашей культуры, — сказала она, — возможно, самая ценная. И нам надо беречь его, помня о преемственности поколений».

Праздник завершился ингушским танцем, в котором приняли участие все желающие.