В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии чествовали пожилых людей
В Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт прошёл караоке-концерт «Дорогие мои старики», посвящённый Международному дню пожилых людей, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Кружковцы и их руководители подготовили праздник, составив развлекательную программу для пожилых людей из самых тёплых и трогательных композиций. В неё вошли полюбившиеся песни «Мои года — моё богатство», «Дорогие мои старики», «Мама моей мамы» и другие.
Музыкальные номера чередовались с поэзией. Присутствующих до слез растрогало стихотворение «Говорит мне бабушка» в исполнении 11-летнего Мухаммед-Али Цурова.
Ведущая мероприятия Мата Чапанова рассказала детям о прекрасных ингушских обычаях, которые существуют и сегодня в нашем обществе.
«Почтенное отношение к старикам — это часть нашей культуры, — сказала она, — возможно, самая ценная. И нам надо беречь его, помня о преемственности поколений».
Праздник завершился ингушским танцем, в котором приняли участие все желающие.