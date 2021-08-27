Новостройка

В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии открыли первый детсад на 220 мест

0

В сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобеского района Ингушетии, основанном 27 лет назад, открыли первый в населенном пункте детский сад «Лучик», рассчитанный на 220 дошколят, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Мне приятно видеть улыбки на ваших счастливых лицах. Вместе с вами я радуюсь, что республика получает еще одно учреждение дошкольного образования, позволяющее нам уменьшить очередь в детские сады, в которой у нас пока ещё более 4 тысяч человек. До конца текущего года в республике планируется ввести еще 9 дошкольных учреждений. Тем самым мы практически приблизимся к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, полностью ликвидировать очереди в детские сады», — отметил в своем выступлении Глава региона Махмуд-Али Калиматов, принимавший участие в мероприятии.

По его словам, проделана большая работа. Еще несколько лет назад трудно было вообразить, что в республике 19 тысяч малышей пойдут в 78 детских садов.

Калиматов пообещал, что и впредь будет уделять внимание отдаленным населенным пунктам. А детям пожелал расти здоровыми и умными, прославить родное село и республику.

Новый детский сад состоит из двух этажей. Для дошколят созданы все условия: музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолога — сенсорный кабинет, изостудия, кабинет логопеда, методический кабинет, кабинет для творческих работ, пищеблок и прачечная.

Строительство объекта, стоимостью более 135 млн рублей, велось в рамках нацпроекта «Демография».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Учреждения культуры Ингушетии представят республику на форуме национальных меньшинств в Саратовской области
Адам Аушев стал победителем турнира по бильярду на приз Главы Республики
В столице Ингушетии, благодаря оперативным действиям МЦУ, удалось предотвратить трагедию
Легитимность выборов в России определять не Америке и ее сателлитам — председатель ОП Ингушетии
В Ингушетии за сутки выявлено 69 новых случаев Covid-19
Игроки Минобразования обыграли «Газпром» в финале Кубка ночной футбольной лиги в Ингушетии
Представители Назрановского района стали лауреатами фестиваля искусств «Российский берег»
В Троицком гарнизоне Ингушетии проходит военно-технический форум «Армия-2021»
На «Ласточке» сократится время в пути из города Назрани Ингушетии до Минеральных Вод на 1,5 часа
Минтруд России сообщил о выплатах инвалидам и потерявшим кормильца по 10 тыс. рублей
В Ингушетии пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

Главное

Яндекс.Метрика

 