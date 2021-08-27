В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии открыли первый детсад на 220 мест

«Мне приятно видеть улыбки на ваших счастливых лицах. Вместе с вами я радуюсь, что республика получает еще одно учреждение дошкольного образования, позволяющее нам уменьшить очередь в детские сады, в которой у нас пока ещё более 4 тысяч человек. До конца текущего года в республике планируется ввести еще 9 дошкольных учреждений. Тем самым мы практически приблизимся к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, полностью ликвидировать очереди в детские сады», — отметил в своем выступлении Глава региона Махмуд-Али Калиматов, принимавший участие в мероприятии.

По его словам, проделана большая работа. Еще несколько лет назад трудно было вообразить, что в республике 19 тысяч малышей пойдут в 78 детских садов.

Калиматов пообещал, что и впредь будет уделять внимание отдаленным населенным пунктам. А детям пожелал расти здоровыми и умными, прославить родное село и республику.

Новый детский сад состоит из двух этажей. Для дошколят созданы все условия: музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолога — сенсорный кабинет, изостудия, кабинет логопеда, методический кабинет, кабинет для творческих работ, пищеблок и прачечная.

Строительство объекта, стоимостью более 135 млн рублей, велось в рамках нацпроекта «Демография».