Культура

В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии школьники рассуждали о внутренней красоте человека

0

В доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района прошло мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню красоты, который ежегодно отмечается 9 сентября, сообщила пресс-служба республиканского дома народного творчества.

В программе мероприятия, организаторы которого сделали наибольший акцент на душевной и духовной составляющих человека, были беседа-обсуждение, викторина и игра ассоциаций.

Ведущие — руководитель ДК Тамара Чаниева и его методист Залина Гатиева, передавая друг другу слово, рассказывали детям о таких понятиях, как внутренний свет человека, его интеллект, духовный рост.

Вопросы викторины также помогли школьникам проникнуться высокими понятиями о красоте, живо порассуждать на тему внешней и внутренней привлекательности.

Предварительные беседы здорово подготовили ребят к заключительному этапу конкурса — игре ассоциаций, где каждый участник должен был написать наибольшее количество слов, ассоциирующихся у них с «красотой» за одну минуту. Чемпионом в этом соревновании стал единственный участник-мальчик Мухаммед-Али Цуров, который сделал красивый жест и передал свой приз участнице, занявшей второе место.

В заключение мероприятия Тамара Чаниева прочла стихотворение Николя Заболоцкого «Некрасивая девочка», в котором вопрос «что есть красота — «сосуд, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде», побудил ребят задуматься о различиях внешней и внутренней красоты.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Важно, что закон предусматривает открытый список причин для надомного голосования — эксперт
В ингушском Погрануправлении состоялся концерт, приуроченный к 27-й годовщине со дня образования воинской части
Хамхоев и Бопап сойдутся в рейтинговом поединке в субботу 
В образцовом ансамбле «Сийг» ведется набор танцоров в старший состав коллектива
Школьникам сельского поселения Яндаре Ингушетии рассказали, как вести себя на дорогах
Новый корпус «Дома ветеранов» открылся в Назрановском районе Ингушетии
В Ингушетии собираются запретить вырубку леса на 10 лет
В городе Малгобеке Ингушетии функционирует новая воркаут-площадка
В Ингушетии стартовала межрегиональная вахта памяти «Малгобекский рубеж — 2021»
Калиматов вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности Ингушетии
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие для школьников, посвященное жизни и творчеству Льва Толстого

Главное

Яндекс.Метрика

 