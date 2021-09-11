В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии школьники рассуждали о внутренней красоте человека

В программе мероприятия, организаторы которого сделали наибольший акцент на душевной и духовной составляющих человека, были беседа-обсуждение, викторина и игра ассоциаций.

Ведущие — руководитель ДК Тамара Чаниева и его методист Залина Гатиева, передавая друг другу слово, рассказывали детям о таких понятиях, как внутренний свет человека, его интеллект, духовный рост.

Вопросы викторины также помогли школьникам проникнуться высокими понятиями о красоте, живо порассуждать на тему внешней и внутренней привлекательности.

Предварительные беседы здорово подготовили ребят к заключительному этапу конкурса — игре ассоциаций, где каждый участник должен был написать наибольшее количество слов, ассоциирующихся у них с «красотой» за одну минуту. Чемпионом в этом соревновании стал единственный участник-мальчик Мухаммед-Али Цуров, который сделал красивый жест и передал свой приз участнице, занявшей второе место.

В заключение мероприятия Тамара Чаниева прочла стихотворение Николя Заболоцкого «Некрасивая девочка», в котором вопрос «что есть красота — «сосуд, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде», побудил ребят задуматься о различиях внешней и внутренней красоты.