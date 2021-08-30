В сельской библиотеке Верхних Ачалуков Ингушетии для юных читателей прошло литературное мероприятие

В течение дня библиотекари знакомили юных посетителей с книгами-юбилярами, журнальными новинками, интересными материалами из книг и газет.

Среди книг для детей и подростков юбилеи в этом году отмечают книги «Конек-горбунок» Петра Ершова, «Приключения Чиполлино» Джанни Родари, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева, «Крокодил Гена» Эдуарда Успенского, «Кавказский пленник» Пушкина и др. Надо отметить, большинство из этих книг нашли своего читателя среди участников мероприятия.

«Даже самые маленькие сердечки замирают, листая журнальные странички. Библиотека получает несколько журналов, но особым спросом пользуется журнал «Веселый затейник». Здесь есть все, что привлекает детей — развивающие головоломки, крылатые выражения, рубрики «Умелые ручки», «Учимся играя», «Совершенствуй себя», «Занимательные опыты», журнал в журнале «Эрудит», — рассказали в сельской библиотеке.

По словам организаторов мероприятия, ребятам пришлось хорошо потрудиться, разгадывая ребусы и головоломки.