Мероприятие

В сельской модельной библиотеке Ингушетии прошел час мужества, посвященный Герою России С. Осканову

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В модельной библиотеке сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района прошел час мужества для школьников «Огромное небо Суламбека Осканова», сообщили газете «Ингушетия» в учреждении.

Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня рождения генерал-майора авиации С. С. Осканова.

Библиотекарь с помощью электронной презентации рассказала детям о подвиге первого Героя России, о его профессиональных и человеческих качествах. Ребята прочитали стихи в его честь и просмотрели фильм «Который впереди».

В рамках отмечаемой даты была оформлена книжная выставка «Полет в бессмертие», с представленными изданиями на которой школьники также имели возможность ознакомиться.

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