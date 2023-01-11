В сельской модельной библиотеке Ингушетии прошел час мужества, посвященный Герою России С. Осканову

Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня рождения генерал-майора авиации С. С. Осканова.

Библиотекарь с помощью электронной презентации рассказала детям о подвиге первого Героя России, о его профессиональных и человеческих качествах. Ребята прочитали стихи в его честь и просмотрели фильм «Который впереди».

В рамках отмечаемой даты была оформлена книжная выставка «Полет в бессмертие», с представленными изданиями на которой школьники также имели возможность ознакомиться.