Производство

В сентябре птицеводческий комплекс «Южный» в Ингушетии планирует выпуск первой продукции

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Выпуск первой продукции птицеводческого комплекса «Южный» в Малгобекском районе Ингушетии планируется в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики со ссылкой на начальника площадки Мусу Цороева.

Отмечается, что заработавший в промышленной зоне проект общей стоимостью в 3,8 млрд рублей предполагает выпуск экологически чистой продукции из мяса индейки. Производительность предприятия, согласно расчетам, достигнет более 10,2 тыс. тонн продукции в год. Количество создаваемых рабочих мест — 468.

По словам Цороева, предприятие включает в себя 36 производственных объектов — птичники, убойный цех, инкубатор, цех по глубокой переработке мяса, комбикормовый завод, мощности по переработке отходов в мясокостную муку и удобрения, еще столько же дополнительных зданий.

«Общее число птицы на предприятии — 60 тысяч голов. У нас есть 6 корпусов по подращиванию индейки, каждая с разницей в возрасте пять дней. Вместимость инкубатора 75 тысяч яиц. Вылупившихся цыплят помещают на площадку подращивания, где они находятся 42 дня, затем 100 дней на участке выращивания. Тогда птица уже достигает оптимальных веса и размеров», — рассказал начальник площадки.

Отметим, что общая площадь застройки птицекомплекса превысила 100 тыс. квадратных метров. «Южный» будет заниматься производством халяльного охлажденного мяса индейки, сосисок, колбас, пастромы, копченостей.

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