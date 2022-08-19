В сентябре в горной Ингушетии пройдет фестиваль бейсджампинга «Легенды гор-2022»

Показательные прыжки профессиональных бейсджамперов будут проходить с гор Цей-Лоам, Мят-Лоам (Столовая гора). Официальное открытие состоится 8 сентября в 11 часов, сообщается в Телеграм-канале правительства.

Отмечается, что для гостей и участников соревнований планируется насыщенная культурная программа — экскурсия по туристическим объектам, уникальным средневековым башенным комплексам в горной части республики.

Напомним, история фестиваля началась в 2012 году. В период строительства курорта «Армхи» инвестор Ахмед Полонкоев пригласил группу «Русский экстрим» для изучения ингушских гор. Среди этой группы был Вореводин. Он попросил Полонкоева организовать вертолет для поиска вершин скал, чтобы совершить пробные прыжки.

После первых прыжков об ингушских горах узнали почти все бейсджамперы России. 2012 год стал первым годом их слета. С тех пор фестиваль стал ежегодным. Два раза у фестиваля был международный статус.

В прошлом году на фестиваль «Легенды гор» приехали спортсмены из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Рязани, Екатеринбурга, Кирова, а также представитель Белоруссии.