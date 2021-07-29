В сентябре в России появится «Пушкинская карта» для молодежи

Как рассказали в Министерстве культуры Ингушетии, сумма будет составлять 3 тысячи рублей, акция эта пока разовая, и получат эти деньги молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

Предполагается, что карта будет выпущена в электронном виде — ее можно будет скачать на мобильный телефон, как именно это сделать — объявят ближе к 1 сентября. Пластикового варианта, скорее всего, не будет — в этом нет необходимости.

Те молодые люди, у которых будет «Пушкинская карта», смогут оплачивать с нее посещение различных культурных мероприятий. Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в театр. Предполагается, что владельцам карт дадут возможность посещать не только федеральные, но также региональные и частные учреждения культуры.

В последующем доступ к годовой карте будет открыт с 1 января. Предполагается, что на год каждому молодому человеку будет выделено для посещения театров и других культурных учреждений по 5 тысяч рублей. Но в 2021-м, поскольку год не полный, эта сумма составит 3 тысячи.

Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, на которые можно будет попасть с помощью карты, появится на портале «Культура. рф». Там же можно будет купить билеты. Скорее всего, приобрести их можно будет также в специальном мобильном приложении — информация об этом появится ближе к осени.

Посетить музей можно будет не в любую дату — учреждения культуры сами определяют «льготные» дни. Например, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина это последняя среда каждого месяца. Кроме того, есть свои льготы и у культурных учреждений регионального подчинения — с ними можно ознакомиться на их сайтах, а также на порталах департаментов культуры, к которым они относятся. Могут устанавливать свои льготы и сами учреждения культуры.