В сентябре в России появится «Пушкинская карта» для молодежи

0

В сентябре 2021 года в стране появится новый инструмент в борьбе с бескультурьем и необразованностью — «Пушкинская карта» для молодежи. Находящиеся на ней деньги можно будет потратить только на культурные мероприятия.

Как рассказали в Министерстве культуры Ингушетии, сумма будет составлять 3 тысячи рублей, акция эта пока разовая, и получат эти деньги молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

Предполагается, что карта будет выпущена в электронном виде — ее можно будет скачать на мобильный телефон, как именно это сделать — объявят ближе к 1 сентября. Пластикового варианта, скорее всего, не будет — в этом нет необходимости.

Те молодые люди, у которых будет «Пушкинская карта», смогут оплачивать с нее посещение различных культурных мероприятий. Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в театр. Предполагается, что владельцам карт дадут возможность посещать не только федеральные, но также региональные и частные учреждения культуры.

В последующем доступ к годовой карте будет открыт с 1 января. Предполагается, что на год каждому молодому человеку будет выделено для посещения театров и других культурных учреждений по 5 тысяч рублей. Но в 2021-м, поскольку год не полный, эта сумма составит 3 тысячи.

Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, на которые можно будет попасть с помощью карты, появится на портале «Культура. рф». Там же можно будет купить билеты. Скорее всего, приобрести их можно будет также в специальном мобильном приложении — информация об этом появится ближе к осени.

Посетить музей можно будет не в любую дату — учреждения культуры сами определяют «льготные» дни. Например, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина это последняя среда каждого месяца. Кроме того, есть свои льготы и у культурных учреждений регионального подчинения — с ними можно ознакомиться на их сайтах, а также на порталах департаментов культуры, к которым они относятся. Могут устанавливать свои льготы и сами учреждения культуры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские школьники стали победителями международной олимпиады по ментальной арифметике в Санкт-Петербурге
Адам Цечоев выступит на Кубке Европы по дзюдо в Румынии
Новый поэтический сборник Аслана Кодзоева передан в дар Национальной библиотеке Ингушетии
Студенты медфакультета ИнгГУ примут участие в межрегиональном мероприятии движения «Волонтеры-медики»
Омбудсмен Ингушетии и председатель республиканской коллегии адвокатов оказали бесплатную правовую помощь населению региона
В Назрановском районе прошло мероприятие антинаркотической направленности
Ингушский журналист Хава Абадиева оценила порядок работы СМИ на выборах, утвержденный ЦИК России
Инновационная деятельность Асет Абдурзаковой отмечена благодарностью Академии народной энциклопедии
В студии художественного слова «Выдох» читали стихи Лермонтова
Знаменитый калмыцкий доктор Дольган Лиджиев поднял ингушский флаг на Северном полюсе
В Мемориальном комплексе в Назрани проходит выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Хусейну Костоеву

Главное

Яндекс.Метрика

 