В сети магазинов «Магнит» в Ингушетии ограничат наценку на товары первой необходимости
В сетевых магазинах «Магнит», действующих также и на территории Ингушетии, ожидается введение ограничений цен на товары первой необходимости. Уровень максимальной наценки на социально значимые товары не будет превышать 10%, при этом ее минимальный размер не ограничен, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«После согласования с ФАС России добровольное ограничение наценки будет установлено сроком до конца 2022 года. Компания будет использовать специальные ценники для выделения товаров с ограниченной наценкой на полках», — говорится в сообщении.
Напомним, что ПАО «Магнит» является одним из крупнейших российских ритейлеров и решение добровольного ограничения наценки связано с желанием смягчить инфляционное давление на доходы населения.