В сети магазинов «Магнит» в Ингушетии ограничат наценку на товары первой необходимости

«После согласования с ФАС России добровольное ограничение наценки будет установлено сроком до конца 2022 года. Компания будет использовать специальные ценники для выделения товаров с ограниченной наценкой на полках», — говорится в сообщении.

Напомним, что ПАО «Магнит» является одним из крупнейших российских ритейлеров и решение добровольного ограничения наценки связано с желанием смягчить инфляционное давление на доходы населения.