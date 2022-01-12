В сети магазинов «Магнит» в Ингушетии ограничат наценку на товары первой необходимости

0

В сетевых магазинах «Магнит», действующих также и на территории Ингушетии, ожидается введение ограничений цен на товары первой необходимости. Уровень максимальной наценки на социально значимые товары не будет превышать 10%, при этом ее минимальный размер не ограничен, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«После согласования с ФАС России добровольное ограничение наценки будет установлено сроком до конца 2022 года. Компания будет использовать специальные ценники для выделения товаров с ограниченной наценкой на полках», — говорится в сообщении.

Напомним, что ПАО «Магнит» является одним из крупнейших российских ритейлеров и решение добровольного ограничения наценки связано с желанием смягчить инфляционное давление на доходы населения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Студенты медицинского факультета ИнгГУ заняли призовые места на Всероссийской студенческой олимпиаде
Ингушские волонтеры-медики поощрены благодарственными письмами
Начальник штаба ингушской «Юнармии» Мадина Богатырева награждена памятной медалью МЧС
Сборная Ингушетии по вольной борьбе проведет учебно-тренировочный сбор в центре «Мужичи»
В 2021 году в Ингушетии родилось более 8,5 тыс. малышей
В сельском поселении Троицкое Ингушетии реконструируют газопроводные линии
Премьер-министр Ингушетии поздравил «людей долга и чести» с Днем работника прокуратуры
В Ингушетии состоится первый межрегиональный командный турнир по боевому самбо среди юных спортсменов
72 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
Теплая и бесснежная зима пока не сказалась на состоянии озимых посевов в Ингушетии
Владимир Путин считает, что у страны есть примерно две недели до нового удара пандемии

Главное

Яндекс.Метрика

 