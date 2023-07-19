Статистика

В Северо-Кавказстате рассказали о демографической ситуации в Ингушетии

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По данным Северо-Кавказстата, в прошлом году в Ингушетии было зарегистрировано 1219 браков, что на 19,5% больше предыдущего года, а число разводов увеличилось на 90,7 процента.

Отмечается, что за 5 месяцев текущего года было заключено 402 брака — на 18,3% меньше января-мая 2022 года.

В 2022 году родилось 7902 младенца, а в январе-мае текущего года — 3162. Коэффициент рождаемости в 2022 году составил 15,3 родившихся на 1000 человек населения, за 5 месяцев текущего года — 11,3. В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 в Республике Ингушетия продолжается реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Республики Ингушетия», являющегося частью национального проекта «Демография» и направленного на стимулирование рождаемости.

Задачей регионального проекта является развитие экономической самостоятельности семьи с детьми и совершенствование системы государственной поддержки семей и повышения рождаемости. В качестве реализации мер социальной поддержки, семьям, имеющим детей, из средств региональных и бюджетов муниципальных и городских округов за 2022 год было выплачено 837,6 млн. рублей.

Число семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в 2022 году, составило 7,8 тыс., или 11,2% к числу семей проживающих в республике. Также, оказывается помощь в решении жилищных проблем. Так, в 2022 году 4 молодые семьи получили жилье и улучшили свои жилищные условия.

Также в 2022 году в республике введено в действие 2512 мест в дошкольных организациях.

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