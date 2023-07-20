Сельское хозяйство

В Северо-Кавказстате рассказали о ходе сева яровых культур в Ингушетии

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По состоянию на 1 июля 2023 года яровые зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) в хозяйствах всех категорий Ингушетии посеяны на площади 70,1 тысяча гектаров (на 6,2% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года), сообщили в Северо-Кавказстате.

Площадь посева картофеля увеличилась на 4,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 4,4 тыс. гектаров, а площадь посева овощей открытого грунта увеличилась — на 18,2% и составила 1,1 тыс. га.

Наибольшая часть посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) сосредоточена в крестьянско-фермерских хозяйствах — 48,9% от общей площади, картофеля — в хозяйствах населения — 47,4% картофеля и 51,1 процент овощей открытого грунта в сельхозорганизациях.

По состоянию на 1 июля 2023 года доля КФХ и индивидуальных предпринимателей в структуре общей посевной площади по зерновым и зернобобовым культурам составила 47,5 процентов, картофелю — 40,7%, овощам открытого грунта — 10,3%.

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