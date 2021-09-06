Турнир

В шахматной школе в Назрани провели республиканский турнир по рапиду

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В шахматной школе, которая совсем недавно открылась на территории стадиона имени Рашида Аушева в Назрани, прошел республиканский турнир по быстрым шахматам.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной федерации шахмат, победителем и серебряным призером состязаний среди мальчиков стали ученики первой Назрановской гимназии Халид Келигов и Амир Аушев. Почетное третье место занял учащийся седьмой Назрановской школы Мухаммад Нальгиев.

Лучшей среди любительниц самой интеллектуальной игры в возрастной группе до 15 лет была названа Залина Аушева, представляющая первую школу — детский сад Магаса. А самой юной чемпионкой турнира стала пятилетняя воспитанница столичного детского сада «Солнечный город» Ханифа Албагачиева.

Отметим, что республиканский турнир по рапиду (быстрым шахматам) был приурочен ко Дню знаний. По словам организаторов состязаний, шахматный праздник стал возможен благодаря финансовой поддержке вице-президента ЗАО «Вера-Олимп» Бекхана Барахоева, который помог оснастить школу необходимым шахматным инвентарем.

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