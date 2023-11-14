В шестой школе Назрани Ингушетии создан первый отряд юнармейцев
В шестой школе города Назрани состоялось торжественное посвящение учащихся в ряды «Юнармии», сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе движения.
По словам собеседника, 18 юных новобранцев дали клятву верности юнармейскому братству. В знак принятия в ряды движения каждый участник получил юнармейское удостоверение и нагрудный значок.
«Это первый юнармейский отряд в школе № 6. Надеемся, что ребята станут достойным примером для своих сверстников», — добавил собеседник.