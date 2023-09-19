Вакцинация

В школах и детсадах Ингушетии продолжаются медицинские осмотры и вакцинация детей

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Медработники дошкольных и общеобразовательных учреждений республики проводят профилактические осмотры и прививают детей от гриппа, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Отмечается, что в рамках комплекса мероприятий по выявлению у детей каких-либо заболеваний доктора тщательно проверяют состояние каждого из них, а вакцинация от гриппа проводится только при наличии разрешения от родителей и в соответствии с рекомендациями здравоохранительных организаций.

Министерство здравоохранения Ингушетии напомнило о том, что вакцинация способствует снижению риска заболеть гриппом и, соответственно, распространения болезни.

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