В школах и детсадах Ингушетии продолжаются медицинские осмотры и вакцинация детей

Отмечается, что в рамках комплекса мероприятий по выявлению у детей каких-либо заболеваний доктора тщательно проверяют состояние каждого из них, а вакцинация от гриппа проводится только при наличии разрешения от родителей и в соответствии с рекомендациями здравоохранительных организаций.

Министерство здравоохранения Ингушетии напомнило о том, что вакцинация способствует снижению риска заболеть гриппом и, соответственно, распространения болезни.