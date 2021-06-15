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В школах и колледжах Ингушетии прошли пятидневные учебные сборы

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Во всех средних школах и колледжах Ингушетии прошли пятидневные учебные сборы по основам военной службы с допризывной молодежью.

За время этих мероприятий будущие воины приобрели навыки в сфере гражданской обороны, изучили основы безопасности военной службы, познакомились с устройством, правилами работы с автоматами и пистолетами, постигнув основы строевой и тактической подготовки, сохранения здоровья, военно-медицинской подготовки, изучили радиационную, химическую и биологическую защиту.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, школьные учебные сборы — это практическая составляющая предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» из программы десятого класса.

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