В школах Ингушетии отменили занятия из-за сообщений о минировании

«О данном факте руководителями управлений образования и школ было сообщено в Минобрнауки Ингушетии и в правоохранительные органы. По результатам обращений с привлечением кинологов обследованы указанные объекты на предмет наличия взрывоопасных веществ», — сказала вице-премьер.

В связи с этой ситуацией министр провела совещание с участием представителей профильных структур, на котором обсужден алгоритм действий ответственных должностных лиц при поступлении сообщений о возможном минировании объектов образования, а также организацию проверки школьных заведений без нарушения учебного процесса.

Вице-премьер указала на необходимость усиления пропускного режима на территорию образовательных учреждений. Она отметила, что 12 сентября учебный процесс начнется в обычном режиме.

Сегодня заместители министра образования проведут встречу с начальниками управлений образования городских округов и муниципальных районов для разъяснительной работы по мерам, которые необходимо предпринимать в подобных ситуациях согласно инструкции обеспечения антитеррористической безопасности.