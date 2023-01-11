В школах Ингушетии продолжается проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Так, на днях говорили на тему «Светлый праздник Рождества».

Как известно, в России отметили этот день недавно — 7 января. Школьникам рассказали о празднике, о его роли в жизни страны, о ценностях, которые он в себе несет.

Как отметили в Минобрнауки Ингушетии, это внеурочное занятие призвано сформировать уважение к традициям народов России и традиционным конфессиям страны, привить любовь к семье и близким, воспитать отзывчивость, щедрость, желание доставлять радость другим людям.