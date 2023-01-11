В школах Ингушетии продолжается проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном»

0

В школах Ингушетии продолжается проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Так, на днях говорили на тему «Светлый праздник Рождества».

Как известно, в России отметили этот день недавно — 7 января. Школьникам рассказали о празднике, о его роли в жизни страны, о ценностях, которые он в себе несет.

Как отметили в Минобрнауки Ингушетии, это внеурочное занятие призвано сформировать уважение к традициям народов России и традиционным конфессиям страны, привить любовь к семье и близким, воспитать отзывчивость, щедрость, желание доставлять радость другим людям.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»
На выезде из Магаса образовалась пробка из-за ДТП с тремя легковушками
Дело о покушении на начальника центра «Э» Ингушетии рассмотрят 8 февраля в Ростове-на-Дону
В сельской модельной библиотеке Ингушетии прошел час мужества, посвященный Герою России С. Осканову
В 2023 году власти Ингушетии сделают акцент на сельском хозяйстве и экологии
В Карабулаке Ингушетии единороссы проверили ход строительства школы
Строительство Дома культуры в селе Гейрбек-Юрт Ингушетии завершено
Аварийные бригады в Назрани Ингушетии устраняют проблемы на линиях водоотведения
Жителя Ингушетии осудили почти на 11 лет колонии строгого режима за продажу наркотиков
В Ингушетии завели уголовное дело о халатности после проверки аварийного дома
Порядка 36 км линий электропередачи отремонтируют в Ингушетии в 2023 году

Главное

Яндекс.Метрика

 