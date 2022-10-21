В школах Ингушетии проходят лекции к 30-летию трагических событий в Пригородном районе

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В школах Ингушетии работники музеев проводят лекции, приуроченные к 30-летию «осетино-ингушского конфликта».

Экскурсовод Мемориального комплекса жертвам репрессий Фатима Тимурзиева рассказала о трагических событиях осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе учащимся 8-х и 9-х классов седьмой школы города Назрани.

Как сообщила пресс-служба МКЖР, лекция основана на научной работе кандидата политических наук Лейлы Арапхановой.

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