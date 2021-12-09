В школах Ингушетии проходят лекции, приуроченные ко Дню Героев Отечества

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Работники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проводят в школах республики цикл выездных лекций «Славные сыны Отечества», приуроченных ко Дню Героев Отечества, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Так, экскурсовод Зара Аушева провела лекцию для учащихся шестого класса школы № 1 сельского поселения Плиево, которая была посвящена героям современной Ингушетии.

Ребята узнали, что мало какое событие в истории Отечества прошло без участия ингушей. Свои имена в героическую летопись нашей страны внесли такие известные личности, как Руслан Аушев, Суламбек Осканов, Марем Арапханова, Алихан Калиматов, Абубакар Костоев, Руслан Нальгиев, Ахмед Котиев и многие другие.

Лекция сопровождалась презентацией по теме.

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