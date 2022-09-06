Антитеррор

В школах Ингушетии провели мероприятия по противодействию террористической идеологии «колумбайна»

0

Пограничники Ингушетии в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом провели мероприятия в школах приграничного Джейрахского района республики.

Как сообщили в Пограничном управлении, учащимся общеобразовательных учреждений была разъяснена общественная опасность движения «колумбайн», его причины и условия, а также негативные последствия.

«Известно, что предупреждение болезней — это более эффективные меры, нежели их лечение. Исходя из этого, одним из приоритетов в военно-патриотическом воспитании молодого поколения мы выделяем формирование у молодежи и детей морально-психологической устойчивости и своего рода «иммунитета», способности противостоять попыткам разрушения их духовно-нравственных ценностей и вовлечения в деятельность деструктивных объединений», — отметил представитель Пограничного управления.

Напомним, Верховный суд Российской Федерации 2 февраля 2022 г., рассмотрев иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации, признал международное молодежное движение «Колумбайн» террористической организацией. Такое решение было принято, так как идеология «колумбайна» представляет чрезвычайную угрозу для общества и государства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Наши судебные приставы находятся среди лучших
Воспитанники спортшколы села Кантышево Ингушетии стали бронзовыми призерами XI Летней спартакиады учащихся России
При участии СОБР «Эрзи» в Ингушетии пресечен незаконный оборот оружия
Двое военнослужащих из Ингушетии погибли в спецоперации на Украине
В Ингушетии выясняют обстоятельства падения с обрыва детей
Сотрудники Минсельхоза Ингушетии провели инспекционный выезд к фермерам, получившим господдержку
Ингушские студенты стали участниками всероссийской акции «Поделись своим знанием»
В Назрани состоится первый концерт камерного оркестра ингушской филармонии
Трое детей, сорвавшихся с обрыва, попали в больницу в Ингушетии
Ингушский дзюдоист Джабраил Часыгов стал бронзовым призёром XI Летней спартакиады учащихся России
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием представителя газовых служб региона

Главное

Яндекс.Метрика

 