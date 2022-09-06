В школах Ингушетии провели мероприятия по противодействию террористической идеологии «колумбайна»

Как сообщили в Пограничном управлении, учащимся общеобразовательных учреждений была разъяснена общественная опасность движения «колумбайн», его причины и условия, а также негативные последствия.

«Известно, что предупреждение болезней — это более эффективные меры, нежели их лечение. Исходя из этого, одним из приоритетов в военно-патриотическом воспитании молодого поколения мы выделяем формирование у молодежи и детей морально-психологической устойчивости и своего рода «иммунитета», способности противостоять попыткам разрушения их духовно-нравственных ценностей и вовлечения в деятельность деструктивных объединений», — отметил представитель Пограничного управления.

Напомним, Верховный суд Российской Федерации 2 февраля 2022 г., рассмотрев иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации, признал международное молодежное движение «Колумбайн» террористической организацией. Такое решение было принято, так как идеология «колумбайна» представляет чрезвычайную угрозу для общества и государства.