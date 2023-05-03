В школах Ингушетии провели Всероссийский открытый урок по ОБЖ

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В образовательных учреждениях Ингушетии провели Всероссийский открытый урок, посвященный празднованию Дня пожарной охраны и Дня Победы в ВОВ.

Отмечается, что в рамках мероприятий представители чрезвычайного ведомства республики провели с детьми практические занятия с отработкой правил поведения при пожаре, тренировки по эвакуации, а также беседы и лекции по безопасности жизнедеятельности с доведением правил безопасного поведения детей в летний период и правил нахождения в природной среде.

Школьникам продемонстрировали спецоборудование и снаряжение, используемое при тушении пожара. Учащихся ознакомили с устройством огнетушителя и наглядно показали, как им пользоваться в случае обнаружения возгорания. Ребята смогли примерить обмундирование пожарного и спасателя.

Как сообщили в МЧС по региону, целью таких уроков является получение школьниками дополнительных знаний по безопасному поведению в повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в области безопасности жизнедеятельности.

 

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