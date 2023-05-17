В школах Ингушетии проводят учебные сборы допризывной молодежи

0

В школах Ингушетии проходят пятидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов, сообщили в Минобрнауки республики.

За время этих мероприятий юноши приобретут навыки гражданской обороны, изучат основы безопасности военной службы, правила работы со стрелковым оружием, получат основы строевой и тактической подготовки.

Отмечается, что школьные учебные сборы — это практическая часть предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», входящего в программу десятого класса. Главной целью учебных сборов является воспитание патриотизма, уважения к культуре, историческому прошлому России и армии страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии состоялось открытие чемпионата СКФО по шахматам среди мужчин и женщин
В Ингушетии привлекли к ответственности мать из-за находившегося на подоконнике ребенка
В Минобрнауки Ингушетии подвели итоги прошедшего учебного года
Ингушские бойцы ММА готовятся к чемпионату России в Ханты-Мансийске
Ингушские спортсмены попали в основной состав юниорской сборной России по кикбоксингу
В Назрани провели интеллектуальную игру между школьниками
В Ингушетии при спецоперации выявили нелегальных «оружейников»
В двух населенных пунктах Ингушетии на 5 часов отключат свет
Горский кадетский корпус в Ингушетии отмечает свое 29-летие
Школьник из Ингушетии вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля»

Главное

Яндекс.Метрика

 