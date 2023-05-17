В школах Ингушетии проводят учебные сборы допризывной молодежи
В школах Ингушетии проходят пятидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов, сообщили в Минобрнауки республики.
За время этих мероприятий юноши приобретут навыки гражданской обороны, изучат основы безопасности военной службы, правила работы со стрелковым оружием, получат основы строевой и тактической подготовки.
Отмечается, что школьные учебные сборы — это практическая часть предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», входящего в программу десятого класса. Главной целью учебных сборов является воспитание патриотизма, уважения к культуре, историческому прошлому России и армии страны.