Газовики объяснили школьникам алгоритм действий при обнаружении запаха газа, а также рассказали, что о любых неисправностях газового оборудования необходимо незамедлительно сообщить взрослым, а затем звонить в аварийную газовую службу по телефону «04».

Сообщается, что полученные знания дети закрепили просмотром тематического мультфильма, а в конце урока ответили на вопросы викторины, посвященной правилам безопасного использования газа. Учащимся раздали буклеты и памятки, которые позволят не забыть изученный материал.

«Природный газ должен быть для людей источником тепла и полезной энергии, но не опасности. Мы хотим, чтобы наши школьники выросли ответственными взрослыми, которые не оставят включённую плиту без присмотра и точно будут знать, что делать при запахе газа», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

Отметим, что аналогичные мероприятия планируется провести и в других школьных и дошкольных учреждениях.