В школах Ингушетии стартовал цикл образовательных уроков в рамках акции «Мы — за безопасный газ»
Сотрудники «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение Назрань» в рамках кампании по безопасному использованию газа в быту провели урок для учеников восьмого и девятого классов в СОШ № 7 сельского поселения Экажево Назрановского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компаний.
Газовики объяснили школьникам алгоритм действий при обнаружении запаха газа, а также рассказали, что о любых неисправностях газового оборудования необходимо незамедлительно сообщить взрослым, а затем звонить в аварийную газовую службу по телефону «04».
Сообщается, что полученные знания дети закрепили просмотром тематического мультфильма, а в конце урока ответили на вопросы викторины, посвященной правилам безопасного использования газа. Учащимся раздали буклеты и памятки, которые позволят не забыть изученный материал.
«Природный газ должен быть для людей источником тепла и полезной энергии, но не опасности. Мы хотим, чтобы наши школьники выросли ответственными взрослыми, которые не оставят включённую плиту без присмотра и точно будут знать, что делать при запахе газа», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.
Отметим, что аналогичные мероприятия планируется провести и в других школьных и дошкольных учреждениях.