В школах Ингушетии в текущем году открылось 20 центров «Точка роста»

«Точки роста» служат главной цели — улучшению качества образования, а современное оборудование дает детям возможность не только учиться с интересом, но и развивать свои таланты, находить свое призвание«, — отметила вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова.

Центры «Точки роста» открылись на базе следующих образовательных учреждений: школы-детсада № 1 г. Магаса, столичного Центра образования, школы № 3 с. п. Долаково, № 3 с. п. Барсуки, № 6 с. п. Экажево, №№ 1 и 4 с. п. Плиево, № 2 с. п. Вознесенское, № 28 с. п. Южное, № 8 г. Сунжи, №№ 5, 6 и 7 г. Карабулака, № 5 с. п. Троицкое, школы с. п. Али-Юрт, начальной общеобразовательной школы № 1 с. п. Экажево, Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева, школы-интерната № 4 Малгобекского района, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната — детсада г. Сунжи и школы с. п. Аршты.

Отмечается, что в центрах работают 127 педагогов, в их числе учителя физики, химии и биологии, а также педагоги дополнительного образования, которые прошли курсы повышения квалификации.