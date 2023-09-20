Образование

В школах Ингушетии в текущем году открылось 20 центров «Точка роста»

0

Новые центры естественно-научного и технологического направлений «Точки роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» начали свою работу в 20 школах республики, сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона.

«Точки роста» служат главной цели — улучшению качества образования, а современное оборудование дает детям возможность не только учиться с интересом, но и развивать свои таланты, находить свое призвание«, — отметила вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова.

Центры «Точки роста» открылись на базе следующих образовательных учреждений: школы-детсада № 1 г. Магаса, столичного Центра образования, школы № 3 с. п. Долаково, № 3 с. п. Барсуки, № 6 с. п. Экажево, №№ 1 и 4 с. п. Плиево, № 2 с. п. Вознесенское, № 28 с. п. Южное, № 8 г. Сунжи, №№ 5, 6 и 7 г. Карабулака, № 5 с. п. Троицкое, школы с. п. Али-Юрт, начальной общеобразовательной школы № 1 с. п. Экажево, Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева, школы-интерната № 4 Малгобекского района, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната — детсада г. Сунжи и школы с. п. Аршты.

Отмечается, что в центрах работают 127 педагогов, в их числе учителя физики, химии и биологии, а также педагоги дополнительного образования, которые прошли курсы повышения квалификации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Сунженском районе Ингушетии для детей провели мероприятие по правилам поведения на дороге
В Магасе пройдет конкурс «Ингушский язык в лицах и словах»
Очередной гуманитарный груз отправили из Ингушетии для жителей Молочанска Запорожской области
В здании бывшей амбулатории в Назрани откроют библиотеку
Региональное отделение Банка России по Ингушетии приглашает жителей на День открытых дверей
Боксеры из села Долаково Ингушетии успешно выступили на мемориале Валерия Попова по боксу в Ставрополье
В конце сентября в Ингушетии стартует осенняя посевная кампания
Подготовку к осенней призывной кампании обсудили в Малгобекском районе Ингушетии
Мурад Сапралиев из Ингушетии стал серебряным призером чемпионата России по бразильскому джиу-джитсу
Мэр Карабулака Ахмед Дидигов покинул пост депутата парламента Ингушетии
Силачи из Ингушетии завоевали «серебро» на фестивале в Ставрополе

Главное

Яндекс.Метрика

 