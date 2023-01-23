В школах Ингушетии введут должность советника директора

«Претенденту на должность советника директора необходимо будет пройти конкурсный отбор «Навигаторы детства 3.0» — открытый конкурс Министерства просвещения России и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что с кандидатами проведут собеседование, после чего они примут участие в установочной сессии с экспертами по работе с конкурсными материалами. С 20 марта по 7 мая пройдет заочный этап Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 3.0». Участникам конкурса придется пройти два испытания на профессиональное соответствие. Окончательное формирование списков участников, вошедших в кадровый резерв специалистов в области воспитания, состоится после проведения очного этапа конкурса.

Содержание нового кадрового сотрудника будет финансироваться из федерального бюджета.

По мнению Главы республики Махмуд-Али Калиматова, в последние годы теме патриотического воспитания подрастающего поколения уделяют особое внимание на федеральном уровне. С этой целью в Конституцию внесли поправки, в которых подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом госполитики России.

«Воспитание призвано формировать у обучающихся, кроме патриотических чувств, еще и гражданственность, уважение к памяти защитников Отечества. Есть необходимость выстраивать единую воспитательную среду во всех российских школах, в том числе и в Ингушетии. В любом общеобразовательном учебном заведении у ребенка должны быть равные условия для развития своих интересов и возможностей», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Работа проводится по программе «Патриотическое воспитание» — пилотному проекту Минпросвещения России.

Советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями организовывает современный воспитательный процесс в школе, помогает воплощать идеи школьников, привлекая их к просветительским, культурным и спортивным событиям.