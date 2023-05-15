В школе Джейраха Ингушетии прошла патриотическая акция «Парта Героя»
В СОШ — детском саду с. п. Джейрах имени И. С. Льянова в горной Ингушетии состоялось торжественное открытие «Парты Героя», посвященной Герою Российской Федерации, сотруднику органов безопасности Калиматову Алихану Макшариповичу.
Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по региону, на парте размещается фотография и биография героя, информация о его подвиге. Сидеть за ней могут ученики, имеющие отличную успеваемость и принимающие активное участие в жизни школы.
Напомним, 17 сентября 2007 г. Калиматов А. М. погиб при исполнении служебных обязанностей. Между селом Барсуки и городом Карабулак его автомобиль был заблокирован и обстрелян из автоматического оружия.
В машине насчитали более 130 пулевых пробоин, а в теле самого офицера 15 пуль. Калиматов А. М. был похоронен на родовом кладбище около села Галашки Сунженского района Ингушетии.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).