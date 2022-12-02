В школе города Назрани Ингушетии прошел «Урок цифры»

Как сообщили в Минобрнауки республики, учащиеся 9-11 классов узнали о том, как устроены современные видеотехнологии, как алгоритмы понимают, какое видео необходимо порекомендовать, как у нас получается созваниваться с людьми на другом конце мира и какие специалисты работают над созданием и развитием этой области.

Мероприятие проводится в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры — 2022». Цель урока — повышение интереса учащихся к изучению информатики и программирования, повышение престижа ИТ-специальностей, развитие алгоритмического и объектного стиля мышления, привлечение школьников к активному использованию информационных технологий в практической деятельности.