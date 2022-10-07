В школе искусств Ингушетии прошло посвящение первоклассников в музыканты

Как сообщили в Минкультуры региона, в зале ЦШИ РИ собрались мальчики и девочки, которые совсем недавно прошли строгий экзамен и были приняты в дружный коллектив школы, а также ребята, прошедшие обучение в классе раннего музыкального развития у Аллы Николаевны Макаровой.

По словам организаторов мероприятия, для ребят этот праздник имеет огромное значение, поэтому педагоги стремятся сделать его интересным, ярким и незабываемым.

Для виновников торжества молодыми преподавателями Мариной Инаркиевой и Николиной Парагульговой был подготовлен концерт, в котором выступили старшие учащиеся. Гостям праздника, среди которых было много родителей юных талантов, была представлена полная палитра образовательных дисциплин: выступления на фортепиано, скрипке, гитаре, флейте и саксофоне, а также вокальные номера.

Сообщается, что всем начинающим музыкантам были вручены подарки.