В школе Назрани состоялась учебная тренировочная эвакуация на случай пожара

Школьников вывели из здания и отвели на безопасное расстояние за несколько минут. Правильно были спланированы направления и рассредоточение движения по эвакуационным выходам, со всеми поставленными задачами учащиеся и педагоги справились, говорится в релизе.

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Назрани и Назрановскому району Магомед Барахоев провел профилактическое занятие для того, чтобы закрепить знания по безопасности и умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Также ребятам напомнили телефонный номер пожарных и спасателей «101».