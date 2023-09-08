Учения

В школе Назрани состоялась учебная тренировочная эвакуация на случай пожара

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В 19-й школе Назрани состоялась учебная тренировочная эвакуация детей и рабочего персонала на случай пожара, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Школьников вывели из здания и отвели на безопасное расстояние за несколько минут. Правильно были спланированы направления и рассредоточение движения по эвакуационным выходам, со всеми поставленными задачами учащиеся и педагоги справились, говорится в релизе.

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Назрани и Назрановскому району Магомед Барахоев провел профилактическое занятие для того, чтобы закрепить знания по безопасности и умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Также ребятам напомнили телефонный номер пожарных и спасателей «101».

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