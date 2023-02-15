В школе села Экажево Ингушетии открыли «Парту героя» в честь погибшего участника СВО

В мероприятии приняли участие секретарь отделения единороссов в муниципалитете, председатель районного совета депутатов Алихан Барханоев, замглавы администрации Назрановского района Бекхан Гагиев, руководитель фракции сельского совета Экажево Микаил Евлоев, сопредседатель местного совета сторонников «ЕР» Магомед Алиев.

«О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить об этом тяжелее вдвойне. Сегодня в нашей школе прошло открытие «Парты Героя», которая вновь и вновь будет напоминать нам о подвиге. Мы склоняем головы в память о нашем выпускнике — Муталиеве Ахмеде Мустафаевиче», — отметил Магомед-Башир Муталиев.

В пресс-службе регионального отделения партии отметили, что цель проекта «Единой России» — напомнить ученикам школы о земляке, проявившем личное мужество и готовность к самопожертвованию.

«Право первыми сесть за школьную парту представили сыновьям героя — Исмаилу и Исламу. Память о погибших — долг каждого живущего. Забыть прошлое — значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины», — отметил собеседник издания.

Напомним, что на ученическом столе размещена фотография Героя, факты о его биографии и информация о заслугах.